Tennisser Federer mist Roland Garros door operatie

Tennisser Roger Federer heeft een operatie aan zijn rechterknie moeten ondergaan en staat maanden aan de kant. De 38-jarige Zwitser mist onder meer Roland Garros, het volgende grandslamtoernooi. Federer had al een tijdje last van zijn knie en onderging daarom woensdag een kijkoperatie.

De 20-voudig grandslamwinnaar zou de komende weken in actie komen op de toernooien van Dubai, Indian Wells en Miami. Federer, die in de nadagen van zijn carrière voorzichtig omspringt met zijn lichaam, zei vorige week nog dat hij tijdens het gravelseizoen alleen Roland Garros wilde gaan spelen. Het grandslamtoernooi in Parijs begint eind mei.

Federer heeft dit jaar alleen nog maar de Australian Open gespeeld. In Melbourne moest de Zwitser het in de halve finales afleggen tegen Novak Djokovic, die z’n titel prolongeerde. De nummer 3 van de wereld zou eind deze maand zijn titel in Dubai verdedigen, maar knieklachten houden hem voorlopig aan de kant.

“Ik heb al een tijdje last van mijn rechterknie. Ik hoopte dat het vanzelf weg zou gaan, maar na onderzoek en overleg met mijn begeleidingsteam heb ik besloten om een operatie te laten uitvoeren”, aldus Federer. “Na de ingreep bevestigden de artsen dat dit de juiste beslissing was. Ze zijn vol vertrouwen in een volledig herstel. Ik kan niet wachten tot ik weer kan tennissen, ik zie iedereen weer op het gras!” Na Roland Garros begint het grasseizoen, met Wimbledon (29 juni – 12 juli) als hoogtepunt.

Federer veroverde vorig jaar vier ATP-titels, op hardcourt in Dubai en Miami en op gras in Halle en Basel.