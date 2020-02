Zeilcoach McIntosh kijkt uit naar ontknoping broederstrijd

Ze zijn vrienden, maar tegelijk elkaars grootste rivalen. In de strijd om het ene ticket naar de Olympische Spelen van Tokio pushen de windsurfers Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe elkaar tot het uiterste. Bij het WK van komende week voor de kust van de Australische badplaats Sorrento valt de beslissing. “Een unieke situatie”, zegt Aaron McIntosh, al jarenlang de coach van beide Nederlanders. “Alles gaat nu samenkomen. We hebben met elkaar al een prachtige reis achter de rug en volgende week voegen we daar weer een hoofdstuk aan toe. En voor wie wint, komt er in Japan nog een hoofdstuk bij.”

De 48-jarige Nieuw-Zeelander bedacht twee jaar geleden in samenspraak met ‘zijn’ jongens een unieke selectieprocedure. Wie op de drie WK’s in de aanloop naar de Spelen het beste presteert, mag naar Tokio. Van Rijsselberghe, de olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016, pakte bij het WK 2018 in Aarhus de wereldtitel in de RS:X-klasse. Badloe eindigde daar als tweede. Vorig jaar, op het WK in Torbole, waren de rollen omgedraaid: Badloe veroverde na de Europese titel ook zijn eerste WK-goud, het zilver was voor Van Rijsselberghe.

Het zorgt voor een duidelijke uitgangspositie bij het WK in de buurt van Melbourne. Wie de ander voorblijft, gaat naar Tokio. “Het kan niet mooier: the winner takes it all”, aldus McIntosh. “Mijn doel is om ervoor te zorgen dat ze de beste windsurfers ter wereld blijven. Kiran is de best mogelijke trainingspartner voor Dorian en andersom geldt precies hetzelfde. Ze gaan niet het water op om elkaar te verslaan, maar om samen vooraan te varen. Daar hebben ze elkaar voor nodig. Ze pushen elkaar tot het uiterste.”

Juist die samenwerking, de vriendschap zelfs, maakt Van Rijsselberghe (31) en Badloe (25) volgens McIntosh zo goed. “Landen als Frankrijk en Polen beschikken ook over enkele topzeilers, maar die werken allemaal individueel met eigen coaches. Het team is onze kracht, dat maakt ons sterker. Het werkt ook intimiderend naar tegenstanders”, aldus McIntosh, die zelf olympisch brons pakte op de Spelen van 2000. “Dorian en Kiran zijn op het water elkaars grootste rivalen, maar ze laten die rivaliteit ook op het water.”

De Nieuw-Zeelander durft niet te voorspellen hoe de broederstrijd gaat eindigen. “Ik zou op beiden evenveel geld inzetten. Dorian heeft alles al bewezen, Kiran was vorig jaar heel dominant. Dit wordt voor beiden hun grootste uitdaging ooit. We gaan een heel enerverende week tegemoet. Uiteindelijk hebben we één winnaar en één verliezer. Hoe het ook afloopt, ze zullen heel trots zijn op elkaar. En tot aan de Spelen houden we dit team bij elkaar. Want dat is de kern van ons succes: we doen het samen.”