Ethiopische atlete verbetert wereldrecord halve marathon

De Ethiopische atlete Ababel Yeshaneh heeft het wereldrecord op de halve marathon verbeterd. De 28-jarige Yeshaneh snelde in Ras al-Khaimah, in de Verenigde Arabische Emiraten, naar een tijd van 1 uur, 4 minuten en 31 seconden. Daarmee was ze 20 seconden sneller dan Joyciline Jepkosgei, de Keniaanse die op 22 oktober 2017 in Valencia de mondiale toptijd op 1.04.51 had gezet.

Vooraf was de verwachting dat Brigid Kosgei het record wel eens kon gaan overnemen van Jepkosgei. De 26-jarige Keniaanse is al de wereldrecordhoudster op de marathon. Kosgei verbeterde in oktober in Chicago het 16 jaar oude wereldrecord van de Britse Paula Radcliffe met ruim een minuut, tot 2.14.04. De Keniaanse wist op de halve marathon in Ras al-Khaimah weliswaar ook onder het wereldrecord van Jepkosgei te blijven, maar met 1.04.49 eindigde ze als tweede achter Yeshaneh die in de laatste kilometers bij haar wegliep.