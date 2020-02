Golfster Van Dam doet bovenin mee in Australië

Golfster Anne van Dam doet op de Australian Ladies Classic bovenin mee. De 24-jarige Arnhemse staat na twee dagen op de gedeelde zesde plaats, wel al ver achter de nummers 1 en 2. Van Dam heeft acht slagen achterstand op de Amerikaanse leidster Lauren Stephenson en zeven op Ayean Cho uit Zuid-Korea.

Van Dam opende donderdag in Bonville met een ronde van 70 slagen, vrijdag had ze er twee minder nodig. De Gelderlandse sloeg vier birdies en volgde verder het baangemiddelde. Het toernooi in Australië maakt deel uit van de Ladies European Tour. Omdat vanwege het coronavirus ook enkele toernooien in Azië zijn geschrapt, doen in Bonville heel wat golfsters mee die normaal gesproken op de Amerikaanse vrouwentour LPGA spelen. Van Dam komt op beide tours in actie.