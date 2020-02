Opnieuw brons voor judoka Tsjakadoea in Düsseldorf

De Nederlandse judoka Tornike Tsjakadoea heeft bij de Grand Slam in Düsseldorf in de klasse tot 60 kilogram opnieuw brons behaald. In de strijd om de derde plaats versloeg hij de Georgiër Temur Nozadze na 5,5 minuut in de verlenging (golden score).

Tsjakadoea moest na drie overwinningen, waarvan twee op ippon, zijn meerdere erkennen in de Chinees Yung Wei-yang. De Nederlander verloor in de halve finale op ippon. Dankzij zijn zwaar bevochten zege in het duel met Nozadze stelde hij alsnog de derde plek veilig. Vorig jaar hield Tsjakadoea aan het toernooi in Düsseldorf eveneens brons over.

Tsjakadoea is een van de vijf judoka’s die door de selectiecommissie van de Judo Bond Nederland al is aangewezen voor een voordracht bij sportkoepel NOC*NSF voor deelname aan de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Sanne Verhagen strandde in Düsseldorf in de voorronde van de klasse tot 57 kilogram. Ze ging in haar eerste partij op ippon onderuit tegen de Zuid-Koreaanse Kim Jan-di.