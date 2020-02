Tennisser Koolhof bereikt dubbelfinale in Marseille

Tennisser Wesley Koolhof staat in de dubbelfinale van het ATP-toernooi van Marseille. De Nederlander versloeg vrijdag samen met zijn Kroatische dubbelpartner Nikola Mektic het Deens/Duitse koppel Frederik Nielsen en Tim Pütz. De setstanden waren 6-4 en 6-2.

De tegenstander in de finale komt uit de partij tussen de Duitsers Kevin Krawietz en Andreas Mies en de Frans/Canadese combinatie Nicolas Mahut en Vasek Pospisil. Koolhof, die volgende maand met het Daviscupteam naar Kazachstan afreist, verloor vorige week met Mektic nog in de eerste ronde in Rotterdam.