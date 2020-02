Tennissters Halep en Ribakina naar eindstrijd in Dubai

Tennisster Simona Halep heeft zich overtuigend geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi van Dubai. De als eerste geplaatste Roemeense liet de Amerikaanse Jennifer Brady in iets meer dan een uur kansloos: 6-2 6-0.

Vorige maand had Halep het op de Australian Open nog een set lang erg lastig met Brady (7-6 6-1) en vorig jaar in Toronto wist ze de nummer 52 van de wereld, in hun eerste ontmoeting, in de tiebreak van de derde set te verslaan.

Halep neemt het in de finale op tegen Elena Ribakina uit Kazachstan, die al haar vierde eindstrijd van het jaar gaat spelen. Voor Halep, de mondiale nummer 2, wordt het haar eerste finale. Op de Australian Open werd ze bij de laatste vier verslagen door GarbiƱe Muguruza.

Kiki Bertens meldde zich af voor het toernooi van Dubai. Komende week maakt ze haar rentree in Doha, waar ze in de eerste ronde een bye heeft. In de tweede ronde is de Tsjechische Karolina Muchova of Magda Linette uit Polen haar tegenstandster.