Turner Zonderland met hoogste score naar finale Melbourne

Turner Epke Zonderland heeft zich als eerste geplaatst voor de finale aan de rekstok bij de wereldbeker in Melbourne. De 33-jarige Fries, die zich via de wereldbekers moet zien te plaatsen voor de Olympische Spelen, zette in de kwalificatie met 14,266 de beste score neer. Zijn Japanse concurrent Hidetaka Miyachi kwam tot 14,133.

Miyachi eindigde daarmee in de kwalificatie als vierde, nog achter de Australiƫr Mitchell Morgans en Milad Karimi uit Kazachstan die beiden 14,166 scoorden. De finale is zondag.

Zonderland viel in oktober bij de WK in Stuttgart in de kwalificaties uit de rekstok. Hij miste daardoor niet alleen de kans om zijn wereldtitel te prolongeren, maar ook om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Spelen. De olympisch kampioen van Londen 2012 hoopt Tokio nu te halen via een alternatieve route, de wereldbekercyclus.