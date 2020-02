Tweede ritzege Fuglsang in Ruta del Sol

De Deense wielrenner Jakob Fuglsang heeft zijn tweede ritzege geboekt in de Ruta del Sol. De renner van Astana, leider ook in het klassement, was de snelste in een sprint van een kleine groep na een rit over bergachtig terrein van Jáen naar Úbeda. Fuglsang zag in de bochtige en hellende slotmeters onder anderen de Amerikaan Jack Haig en de Belg Dylan Teuns verkeerd sturen en klopte vervolgens de Spanjaard Pello Bilbao en de Amerikaan Brandon McNulty in de sprint.

Antwan Tolhoek was de beste Nederlander op de negende plaats, Maurits Lammertink finishte als tiende. Fuglsang, die eerder al de eerste etappe won, heeft in het klassement 14 seconden voorsprong op de Spanjaard Mikel Landa, Bilbao is op 30 seconden derde.

Lang reed een kopgroep van zeven renners, onder wie de Nederlander Lennard Hofstede, vooruit. Maar op de slotklim werden ook de laatste vluchters ingerekend. De Spanjaard Enric Mas was de laatste die zich gewonnen moest geven.

Zaterdag volgt een zware bergrit naar Granada, zondag wordt de Ruta del Sol besloten met een individuele tijdrit.