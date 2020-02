Wielrenner Bol wint derde rit in de Algarve

De derde rit van de Ronde van de Algarve is gewonnen door de Nederlander Cees Bol. De 24-jarige renner van Team Sunweb was in Tavira duidelijk de beste in een massasprint.

Bol is de tweede Nederlandse winnaar in Portugal. De openingsrit werd gewonnen door Fabio Jakobsen, die nu tekortkwam in de sprint. Jakobsen werd uiteindelijk derde, achter de Italiaanse ploeggenoot van Mathieu van der Poel, Sacha Modolo.

Na ruim vijf uur en 200 kilometer koers kwam Bol vroeg op kop, maar dat bleek de juiste keuze. Met een indrukwekkende krachtsinspanning bleef hij iedereen ruim voor, onder wie ook de Noor Alexander Kristoff, die vierde werd.

“Dit is een goede manier om het seizoen te beginnen. Eerder maakten we wat foutjes in de sprint, maar dat hebben we nu rechtgezet”, zei Bol na afloop. “Onze ploeg heeft wat meer de focus gelegd op de sprint. En vandaag waren we zo sterk.” Tijdens de eerste etappe werd Bol zesde, een dag later 153e.

De Belg Remco Evenepoel blijft de leider in het algemeen klassement. De 20-jarige Belg won donderdag de tweede etappe.

De Ronde van de Algarve eindigt zondag met een individuele tijdrit. Vorig jaar werd de rittenkoers gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar.