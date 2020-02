Atlete Hassan bereidt zich in VS voor op Spelen

Atlete Sifan Hassan heeft ervoor gekozen in de Verenigde Staten te blijven trainen. De wereldkampioen op de 1500 en 10.000 meter moest op zoek naar een nieuwe coach nadat Alberto Salazar, met wie ze sinds 2017 in de VS werkte, voor vier jaar werd geschorst wegens het overtreden van de dopingregels. Hassan heeft ervoor gekozen in voorbereiding op de Olympische Spelen te trainen onder Tim Rowberry in het Amerikaanse Beaverton. Dat meldt zaterdag haar management.

Hassan sprak de afgelopen maanden met verschillende coaches maar vond daarbij geen betere situatie dan de huidige omgeving waar ze al traint. In de Verenigde Staten heeft ze een huis met een ingebouwde hoogtekamer en woont ze op loopafstand van een goede atletiekbaan met gym. Tevens wordt ze bijgestaan door een persoonlijke krachttrainer en fysiotherapeut.

Hassan begint haar seizoen op 29 maart tijdens het WK halve marathon in het Poolse Gdynia.