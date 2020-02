Australische renner Haig klopt Fuglsang en Landa in Ruta del Sol

De vierde etappe van de Ruta del Sol is gewonnen door de Australiër Jack Haig. De renner van Mitchelton-Scott klopte in Granada Jakob Fuglsang en Mikel Landa in een sprintje waarbij alleen het drietal betrokken was.

De drie renners die om de ritzege sprintten, vormen ook de top drie van het algemeen klassement, dat wordt aangevoerd door Fuglsang. Landa volgt op 14 seconden van de Deense leider en Haig op ruim een halve minuut: 0.35.

Zondag volgt er een individuele tijdrit. Fuglsang kan in Mijas voor de tweede keer op een rij de Ruta del Sol winnen.