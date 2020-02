Baanrenner Hoogland weet nu pas wat topsport inhoudt

Baanrenner Jeffrey Hoogland werd op de Spelen van Rio in 2016 wakker geschud. Dat de voormalig BMX’er talent had, was bekend. “Ik dacht dat ik een topsporter was”, vertelt de 26-jarige Nijverdaller kort voor de WK baanwielrennen in Berlijn. “Maar eigenlijk weet ik nu pas wat dat inhoudt.” Hij heeft zijn leven drastisch omgegooid, leidt samen met zijn vriendin en collega-sprintster Shanne Braspennincx een sober leven. “Ik heb nu structuur in mijn trainingen, maar ook in mijn leven.”

Hoogland werd in Rio in de achtste finales van het sprinttoernooi uitgeschakeld. Op de teamsprint eindigde hij samen met Nils van ’t Hoenderdaal en Theo Bos als zesde. Het lijkt gezien de overmacht van de Nederlanders nu een eeuwigheid geleden. Op de teamsprint – met nu Roy van de Berg, Harrie Lavreysen en Matthijs Büchli als stand-in voor Hoogland – is Nederland al sinds de WK van 2018 ongeslagen. Op de sprint is hij regerend Europees kampioen en de nummer 2 van de vorige wereldtitelstrijd. Beide keren was Lavreysen zijn tegenstander in de finale.

Moeilijk vindt hij het niet om tegen vriend en collega Lavreysen om grote titels te strijden. Ze kennen elkaar door en door. “Maar we sprinten niet zo vaak tegen elkaar. Zoiets kun je in een training niet simuleren. Ik let vooral op wat Harrie tegen andere tegenstanders doet op een toernooi. Het enige lastige is eigenlijk dat hij net zo goed is als ik.”

Lavreysen, vier jaar jonger, kwam pas na Rio in de baanselectie. “Hij kwam niet in de vertrouwde omgeving waarin ik vier jaar met redelijke zekerheid naar deelname in Rio heb kunnen werken. Harrie moest zich er meteen tussen knokken. Dat maakte hem ook snel beter.” Hoogland had een mental coach en vriendin Shanne nodig om te beseffen wat topsport inhoudt. Hij moest wat, na Rio 2016 en de kater die hij aan dat toernooi overhield. “Ik snapte niet dat de rest zo hard ging en vroeg me toen pas af of ik wel genoeg deed. Het was vanaf dat moment gedaan met bijvoorbeeld even gaan crossen op de motor. Alles staat nu in het teken van de sport.”

Soms denkt Hoogland dat hij onbewust zijn vroegere coach René Wolff trots wil maken. De Duitser, tegenwoordig bondscoach van de Nieuw-Zeelanders, heeft de basis gelegd. “Alles wat hij me geprobeerd heeft te leren, breng ik nu pas in de praktijk. Ik zeg vaak: René moest eens weten wat ik er nu allemaal voor doe.”