Biatlon-kampioen Loginov verhoord door politie

De Russische biatleet Alexander Loginov is door de Italiaanse politie aan een verhoor onderworpen. Dat gebeurde in Antholz waar de WK biatlon worden gehouden. Loginov veroverde afgelopen week de wereldtitel op de sprint. Volgens het Russische persbureau TASS werd de hotelkamer van de 28-jarige Rus zaterdagochtend doorzocht en werden onder meer zijn telefoon en laptop in beslag genomen. Ook bij zijn coach Alexander Kasperovitsj zou een huiszoeking zijn geweest.

De mondiale biatlonbond verklaarde de actie van de politie te ondersteunen maar deed verder geen mededelingen over de aard van het onderzoek. Loginov was eerder al twee jaar geschorst wegens het gebruik van het verboden middel epo. Sinds november 2016 mag hij weer aan wedstrijden deelnemen. Hij heeft altijd verklaard zijn sport ‘schoon’ uit te oefenen.