Koppelaar evenaart Nederlands indoorrecord met de polsstok

Rutger Koppelaar heeft bij de NK indooratletiek in het Omnisport van Apeldoorn het Nederlands record bij het polsstokhoogspringen geëvenaard. Hij reikte tot een hoogte van 5,75 meter, dezelfde hoogte die Rens Blom in maart 2003 ook bedwong in Birmingham.

Koppelaar onttroonde bij de NK indoor Menno Vloon, die met 5,85 meter de Nederlands recordhouder is in de buitenlucht. Vloon ging over 5,60 en nam het zilver in ontvangst.

Koppelaar en Vloon probeerden allebei nog de olympische limiet van 5,80 meter te slechten, maar hun pogingen op deze hoogte mislukten.