López wint vierde etappe in Algarve, Evenepoel blijft leider

De Colombiaanse renner Miguel Ángel López heeft de vierde etappe van de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De Zuid-Amerikaan van Astana reed vlak voor de finish weg en hield de Ier Dan Martin twee seconden achter zich.

De Belg Remco Evenepoel, die derde werd, behield de leiderstrui. Zondag volgt een afsluitende individuele tijdrit.

“Vandaag was een welkome zege, maar het grote doel is de Ronde van Frankrijk”, zei de 26-jarige López. “Morgen ga ik volle bak in de tijdrit en dan zie ik meteen hoe het echt met mijn vorm gesteld is.”

Bauke Mollema was op de achtste plek de beste Nederlander.