Tennisser Thiem verliest van nummer 128 in Rio de Janeiro

Tennisser Dominic Thiem is op het ATP-toernooi van Rio de Janeiro al in de kwartfinales uitgeschakeld. De nummer 4 van de wereld werd met 7-6 (4) 7-5 verrast door de Italiaan Gianluca Mager, die 124 plekken lager staat op de ranglijst.

De partij werd over twee dagen gespeeld vanwege de regenval in Braziliƫ. Mager had de eerste set al gewonnen en maakte het een dag later af, al verzuimde hij op 5-4 wel de partij uit te serveren. Later op zaterdag speelt de 25-jarige Mager ook nog zijn wedstrijd in de halve finale.

Voor Thiem – in 2017 de sterkste in Rio – was het zijn eerste toernooi sinds de Australian Open, waar hij drie weken geleden in de eindstrijd in vijf sets verloor van Novak Djokovic.