Tennisster Halep pakt titel in Dubai na spannende finale

Tennisster Simona Halep heeft voor de tweede keer het WTA-toernooi van Dubai gewonnen. De als eerste geplaatste Halep, die het toernooi ook in 2015 wist te winnen, was in de finale Elena Ribakina uit Kazachstan in de tiebreak van de derde set de baas: 3-6 6-3 7-6 (5). De partij duurde bijna tweeënhalf uur.

Voor de 28-jarige Halep is het de eerste titel van het seizoen en haar twintigste in totaal. De Roemeense mocht bij 6-5 al serveren voor de titel, maar ze werd teruggebroken. In de tiebreak maakte Halep na een 5-4-achterstand drie punten op een rij.

Ribakina (20) speelde al haar vierde finale van het seizoen. Ze was de sterkste in Hobart en verloor de finale in Shenzhen en Sint-Petersburg. Op het laatstgenoemde toernooi moest ze vorige week haar meerdere erkennen in Kiki Bertens, die zich afmeldde voor het toernooi van Dubai.

Halep blijft na de eindzege in Dubai de nummer 2 van de wereld, achter Ashleigh Barty. Ribakina duikt de top twintig in.