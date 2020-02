Turner Jacobs zesde in ringenfinale Melbourne

Turner Rick Jacobs is bij de wereldbekerwedstrijd van Melbourne als zesde geëindigd in de toestelfinale op ringen. Jacobs kwam tot een score van 13,266. De finale werd gewonnen door regerend olympisch kampioen Eleftherios Petrounias. De Griek bereikte een puntentotaal van 15,066 en hield de Iraniër Mahdi Ahmad Kohani (14,500) en de Egyptenaar Ali Zahran (14,266) achter zich.

Bram Verhofstad werd met een score van 13,100 achtste in de vloerfinale. Hier was de Zuid-Koreaan Ryu Sunghyun de beste: 14,933.

Op zondag komen Frank Rijken (brug) en Epke Zonderland (rekstok) nog in actie. Met name de prestatie van die laatste is van belang. Zonderland is nog in de race voor een olympisch ticket.