Turner Zonderland op jacht naar gelijkmaker tegen Miyachi

Turner Epke Zonderland krijgt zondag in Melbourne de kans ‘gelijk te maken’ tegen de Japanner Hidetaka Miyachi. Beide rekstokspecialisten zijn in een fel gevecht verwikkeld om één ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. “Hij wordt steeds stabieler in zijn oefening”, zegt Zonderland over zijn concurrent, die voorlopig met 3-2 voorstaat.

Voor turners die zich niet rechtstreeks hebben geplaatst voor de Spelen geldt de wereldbeker als een achterdeurtje. Zonderland weet sinds zijn mislukte oefening bij de WK in Stuttgart dat Miyachi zijn grootste concurrent is. In een onderlinge competitie, waarbij de beste drie resultaten tellen, heeft Zonderland nog één wereldbekerzege nodig om de stand weer gelijk te trekken. In dat geval is de gemiddelde score doorslaggevend, een cijfer dat met zeges in maart in Bakoe en Doha nog kan worden opgetrokken. In Melbourne kwam Zonderland vrijdag in de kwalificaties tot de hoogste score (14,266) met een oefening zonder combinatie van vluchtelementen. Miyachi bereikte met een score van 14,133 als vierde de finale.

De Japanner heeft van zijn eerdere overwinningen scores van 14,733, 14,933 en 14,300 achter zijn naam. Zonderland won eerder met 14,866 en 14,633. De Fries heeft zijn gouden oefening van de WK 2018 en EK 2019 achter de hand, beide keren goed voor een score van boven de 15 punten. Maar dat hoge puntentotaal kwam tot stand met twee combinaties van vluchtelementen: de Cassina/Kovacs en de Kolman/Gaylord 2. “Die zal ik in principe wel nodig hebben”, zei hij voorafgaand aan de wedstrijden in Melbourne, redelijk hersteld van problemen met de bijholtes die zijn fitheid hadden aangetast.

Heel goed kent hij Miyachi niet. “Maar hij komt niet uit het niets. We zagen hem bij de WK in Montreal voor het eerst. Sindsdien houd ik hem wel in de gaten. Hij wordt steeds stabieler en heeft bovendien een I-element in zijn oefening.” Het naar hem genoemde element – een Kovacs gestrekt met dubbele draai – stuwt de score van Miyachi bij een goede uitvoering omhoog. De Cassina van Zonderland, een van zijn vluchtelementen, is als G-element net iets minder hoog ingeschaald. Maar met zijn befaamde combinaties is Zonderland in goeden doen de concurrentie meestal de baas.