Van Gool en 16-jarige Seedo spurten naar titels 60 meter

Joris van Gool en N’Ketia Seedo hebben bij de NK indooratletiek in het Omnisport van Apeldoorn de titels veroverd op de 60 meter. Van Gool, vorig jaar winnaar van het brons op de EK in Glasgow, won het goud op de kortste sprintafstand in 6,62. Dat was net iets boven zijn Nederlands record van 6,59, dat hij eerder dit indoorseizoen vestigde.

Het goud voor Seedo was niet eens een verrassing, want de pas 16-jarige Utrechtse had zich in aanloop naar de NK al onderscheiden met rappe tijden en zich in de favorietenrol geplaatst. Ze won de finale in een persoonlijk record van 7,24 en nam de titel over van de afwezige Dafne Schippers.