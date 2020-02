Atleet Van Diepen met overmacht naar derde indoortitel 400 meter

Atleet Tony van Diepen heeft bij de NK indooratletiek in Apeldoorn zijn derde titel op rij veroverd op de 400 meter. De 23-jarige Noord-Hollander, die vorig jaar verrassend brons won op de EK indoor in Glasgow, was oppermachtig in de finale in het Omnisport. Hij finishte in 46,44. Het zilver ging naar Terrence Agard in 46,84 en de bronzen medaille was voor Jochem Dobber in 46,85.

Lieke Klaver zegevierde op de 400 meter in een persoonlijk record van 52,45. Ze onttroonde haar traininsgsmaatje en vriendin Femke Bol, die het zilver bemachtigde in 52,78. Het duo maakt deel uit van de estafetteploeg op de 4×400 meter die deze zomer meedoet op de Olympische Spelen in Tokio. De kopvrouw van die ploeg, Lisanne de Witte, sloeg de 400 meter over in Apeldoorn en richtte zich op de 200 meter. Die won ze in 23,86.