Atlete Vastenburg in Sevilla boven limiet olympische maraton

Atlete Jip Vastenburg heeft de marathon van Sevilla volbracht in 2.33.40. Met die tijd kwam ze uit boven de olympische limiet van 2.29.30. De 25-jarige langeafstandspecialiste uit Loosdrecht eindigde als veertiende bij de vrouwen. De winst in Sevilla ging naar Juliet Chekwel uit Oeganda met een tijd van 2.23.13.

Het was de eerste keer dat Vastenburg een wedstrijd over de klassieke afstand van 42,195 kilometer uitliep. Vorig jaar moest ze in haar debuutmarathon, eveneens in het Spaanse Sevilla, de strijd voortijdig staken door blaren.

Vastenburg slaagde erin een vlakke race te lopen, waarbij ze nagenoeg de hele wedstrijd hetzelfde tempo (gemiddeld 3.38 minuten per kilometer) aanhield.