Atlete Visser snelt naar zesde indoortitel 60 horden

Atlete Nadine Visser heeft bij de NK indoor in Apeldoorn voor de zesde keer de titel veroverd op de 60 meter horden. De regerend Europees kampioene indoor op het onderdeel won de finale in 8,06, ruim boven haar Nederlands record (7,83). De 18-jarige Zoë Sedney snelde naar het zilver in 8,18. Meerkampster Anouk Vetter pakte het brons in 8,46.

Visser had deze winter haar zinnen gezet op de WK indoor in het Chinese Nanjing, maar dat toernooi is met een jaar uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De atlete paste haar schema aan en deed amper indoorwedstrijden. Ze richt zich vanaf nu volledig op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze uitkomt op de 100 meter horden.

Bij de mannen moest Koen Smet de titel op de 60 meter horden afstaan aan Liam van der Schaaf. De 21-jarige Van der Schaaf greep het goud in 7,85, Smet moest genoegen nemen met zilver in 7,89.

Femke Pluim maakte een verdienstelijke comeback bij het polsstokhoogspringen. Ze won met een hoogte van 4,45. Dat was nog ver verwijderd van de olympische limiet van 4,70, maar wel voldoende om na de Spelen in Tokio mee te mogen doen aan de EK atletiek in Parijs.