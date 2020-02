Bijrol voor bobsleeër De Bruin op WK

Bobsleeër Ivo de Bruin heeft bij de WK in Altenberg een bijrol vertolkt in de tweemansbob. Met eerst Dennis Veenker als remmer en later Joost Dumas eindigde De Bruin als 22e. Bij de vierde run, met de beste twintig van het klassement, fungeerden de Nederlanders als toeschouwers.

Ze zagen hoe de Duitser Francesco Friedrich voor de zesde keer op rij de wereldtitel in de tweemansbob pakte. Hij was in alle afdalingen door het Duitse ijskanaal de snelste. Friedrich en zijn kompaan Thorsten Margis hadden 1,65 seconden voorsprong op Johannes Lochner en diens remmer Christopher Weber.

De 29-jarige Friedrich pakte bij de Olympische Spelen van 2018 twee gouden medailles, al moest hij de eerste plaats in de tweemansbob delen met een Canadees duo. De Duitser mag zich met in totaal tien wereldtitels (waarvan twee in de viersmansbob en twee in de gemengde wedstrijden) nu de nieuwe recordhouder noemen. Friedrich deelde het record met de Italiaan Eugenio Monti, die in de jaren 50 en 60 negen wereldtitels veroverde. Volgende week is het WK in de viermansbob.