Bokser Fury verovert wereldtitel in zwaargewicht

De Britse bokser Tyson Fury heeft zaterdag (lokale tijd) de wereldtitel in het zwaargewicht bij de boksbond WBC veroverd. Hij won van de Amerikaan Deontay Wilder door een technische knock-out in de zevende ronde.

In de rematch tussen de twee titanen nam Fury aan het einde van de eerste ronde de controle over de partij. Hij sloeg Wilder twee keer neer. De scheidsrechter stopte de partij in de zevende ronde, waarna de coach van Wilder de handdoek in de ring gooide. “Ik moet zeggen dat de koning terug is gekeerd op de top van zijn troon”, zei Fury na afloop. Hij had ook complimenten voor zijn tegenstander. “Wilder kwam de ring in en heeft laten zien dat hij het hart van een kampioen heeft. Hij is een strijder. Ik weet zeker dat hij terugkomt en opnieuw kampioen zal worden.”

Wilder kon leven met zijn nederlaag. “Zulke dingen geburen. De beste man heeft vanavond gewonnen.”

Het was de dertigste zege voor Fury. Het eerste gevecht tussen de twee in december 2018 eindigde in een gelijkspel.