Eindzege Grand Prix voor schaatsers Ariëns en Kamminga

De marathonschaatsers Crispijn Ariëns en Manon Kamminga hebben de eindzege in de KPN Grand Prix binnengehaald. Ariëns (30) kwam zondag in de slotwedstrijd op het natuurijs bij de Zweedse stad Luleå als derde over de streep, ruim een minuut na winnaar Evert Hoolwerf die Jouke Hoogeveen klopte in de sprint. Voor Kamminga (27) volstond bij de vrouwen de negende plek om zich te verzekeren van de eindoverwinning.

De marathonschaatsers reden deze week de laatste drie Grand Prix-wedstrijden op het Zweedse natuurijs. Daarvoor hadden ze al drie wedstrijden gereden op de Weissensee in Oostenrijk.

Kamminga won bij de vrouwen vier grands prix, waarvan twee deze week in Luleå. Ariëns zegevierde donderdag in de wedstrijd over 100 kilometer en werd zaterdag vijfde in de race over 50 kilometer. De slotwedstrijd van zondag ging over 150 kilometer, de vrouwen reden 100 kilometer. Ineke Dedden pakte de dagzege, voor Ankie Ytsma en Iris van der Stelt. Bij de mannen boekte Hoolwerf zijn tweede overwinning op rij. Ariëns had aan de derde plaats genoeg om zich de eindwinnaar te mogen noemen.