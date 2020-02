Golfster Van Dam vijfde in Australian Classic

Golfster Anne van Dam heeft haar eerste topklassering van dit jaar binnen. De Arnhemse eindigde in de Australian Ladies Classic na een slotronde van 72 slagen (level par) op de vijfde plaats met 10 slagen onder par. Haar achterstand op de Australische winnares Stephanie Kyriacou was groot: 12 slagen. Kyriacou, een amateur nog, noteerde een score van 65 slagen in de slotronde.

Van Dam begon haar vierde en laatste ronde op de golfbaan van Bonville met twee birdies op de eerste drie holes, maar leverde in met twee bogeys op de laatste zes holes. Ze was niettemin tevreden met haar top vijf-notering. De Nederlandse prof neemt nu een periode rust voordat ze in de Verenigde Staten haar seizoen vervolgt op de Amerikaanse tour LPGA.

Van Dam boekte in haar carrière tot dusver vijf toernooizeges op de Europese tour. In december vorig jaar won ze het Spaans Open.