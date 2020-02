IJsmachinebestuurder (42) valt in bij NHL-wedstrijd

De ijsmachinebestuurder van de Toronto Maple Leafs is zaterdag tijdens een NHL-wedstrijd als goalkeeper ingevallen voor tegenstander Carolina Hurricanes. De 42-jarige Canadees David Ayres werd zo de oudste goalie die tijdens zijn debuut een wedstrijd wint op het hoogste ijshockeyniveau in de Verenigde Staten en Canada.

De Hurricanes verloren tijdens de tweestrijd zowel hun eerste als reservekeeper. De regels schrijven voor dat het thuisspelende team, in dit geval de Maple Leafs, voor een vervanger moeten zorgen. Besloten werd de man die normaal gesproken met een Zamboni de ijsvloer prepareert, in te zetten. Ayres, die de wedstrijd volgde vanaf de tribune, kwam erin bij een stand van 4-1 voor de Hurricanes. Hij stopte acht schoten die de Maple Leafs op hem afvuurden. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 6-3.