Judoka Meyer grijpt naast bronzen plak in Düsseldorf

Judoka Roy Meyer heeft naast een medaille gegrepen op de Grand Slam van Düsseldorf. In een gevecht om brons ging de zwaargewicht onderuit tegen Min-jong Kim uit Zuid-Korea.

Meyer begon sterk in de klasse boven 100 kilogram. Hij versloeg de Bosniër Harun Sadikovic en won ook van de Spanjaard Irinel Chelaru Grigoras en Pool Maciej Sarnacki. In de halve finale was de Duitser Johannes Frey te sterk, waarna hij dus ook van de Koreaan Kim verloor.

Meyer strijdt met Henk Grol om een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio. Grol verloor in Düsseldorf al zijn eerste wedstrijd. Ook hij moest zich gewonnen geven tegen de Duitser Frey, die uiteindelijk zilver pakte. Grol maakte twee weken geleden wel indruk in Parijs, waar hij goud won.

Frank de Wit pakte zaterdag in Düsseldorf brons in de klasse tot 81 kilogram. Tornike Tsjakadoea greep vrijdag ook een bronzen plak in de klasse tot 60 kilogram.