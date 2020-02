Kunstrijdster Wories plaatst zich voor WK

Kunstrijdster Niki Wories heeft bij de Challenge Cup in Den Haag voldaan aan de eis voor deelname aan de WK in Montréal. De 23-jarige Wories eindigde op De Uithof in het internationale veld op de zevende plaats met een totaalscore van 156,20 punten. Dat was niet alleen ruim voldoende voor haar zesde Nederlandse titel, maar ook om te mogen meedoen aan de mondiale titelstrijd van volgende maand in Canada. Wories woont en traint daar al enkele jaren.

Thomas Kennes had geen concurrentie uit eigen land en haalde daardoor automatisch zijn zesde nationale titel binnen. In het internationale deelnemersveld eindigde hij op de achttiende plaats met 151,96 punten. Zowel bij de mannen als de vrouwen ging de winst naar Japan. Shoma Uno en Rika Kihira zegevierden met scores van respectievelijk 290,41 en 230,65 punten.