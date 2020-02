Quintana ook de sterkste in de Ronde van de Haut-Var

Nairo Quintana heeft zijn vroege topvorm onderstreept met een nieuwe overwinning. De Colombiaanse wielrenner won na de Ronde van de Provence ook de Ronde van de Haut-Var.

De 30-jarige Quintana had zaterdag de macht gegrepen met een indrukwekkende klimdemonstratie op de Col d’√ąze. Hij kwam toen als eerste boven met 40 seconden voorsprong op de rest van de klassementsrenners.

In de derde en laatste rit werd de koers beslist op de flanken van de Mont Faron. De Fransman Julien Bernard, een vroege vluchter, mocht de etappe winnen. Quintana arriveerde als zevende in gezelschap van zijn concurrenten Romain Bardet en Richie Porte. In het algemeen klassement hield Quintana 40 tellen voorsprong over op nummer twee Bardet.

Sam Oomen eindigde als zeventiende op 2.05 van de winnaar.