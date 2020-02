Sprintzege wielrenner Ackermann in Emiraten

De Duitse wielrenner Pascal Ackermann heeft de eerste etappe van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. De renner van Bora-hansgrohe was de snelste in de massasprint in de rit van The Pointe naar Dubai Silicon Oasis over 148 kilometer.

Hij troefde onder anderen Dylan Groenewegen af. De sprinter van Jumbo-Visma passeerde als vierde de meet. De Australiër Caleb Ewan en de Fransman Rudy Barbier finishten nog voor de Amsterdammer, die dit jaar al wel twee ritzeges won in de Ronde van Valencia.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten telt zeven etappes, voornamelijk sprintetappes. Twee ritten hebben een aankomst op de berg Jebel Hafeet. De Brit Chris Froome maakte zijn wedstrijdrentree in de etappekoers uit de WorldTour. Hij heeft lang gerevaliveerd van een zware val vorig jaar juni in het Critérium du Dauphiné. Hij brak een dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel.