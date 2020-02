Turner Zonderland zet grote stap richting Spelen

Turner Epke Zonderland heeft bij de wereldbekerwedstrijd van Melbourne gedaan wat hij moet doen in de race om een ticket voor de Olympische Spelen. De Friese rekstokspecialist turnde zijn moeilijkste oefening met twee combinaties van vluchtelementen en won met een score van 14,900. Daarmee heeft hij net als Hidetaka Miyachi nu drie wereldbekerzeges op zak. De Japanner, die uit de rekstok viel, heeft echter een lagere totaalscore dan de olympisch kampioen van Londen 2012.

Voor Zonderland (33) werd de alternatieve route naar de Spelen noodzaak toen hij er afgelopen najaar op de WK, gehinderd door gezondheidsproblemen, niet in slaagde zich rechtstreeks te kwalificeren voor Tokio 2020. Via de wereldbeker kan zich één specialist per toestel alsnog plaatsen waarbij de beste drie resultaten tellen. Er volgen nog twee wedstrijden, in maart in Bakoe en Doha, waarbij beide turners hun totaalscore kunnen verbeteren. Voorlopig heeft Zonderland nu de leiding.