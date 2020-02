Wereldbeker slalom in Japan geschrapt vanwege slecht weer

De wereldbekerwedstrijd slalom in Yuzawa Naeba in Japan is zondag vanwege slecht weer geschrapt. Forse windstoten en zware sneeuwval zouden een eerlijke race onmogelijk maken. Reden voor de internationale skivereniging de wedstrijd af te gelasten.

De jury had de start al meerdere malen uitgesteld. “Het weer is zo onstabiel dat we de race niet kunnen starten. Er zijn windstoten tot 80 kilometer per uur en de piste ligt weer vol sneeuw”, zegt de wedstrijdleiding. De race wordt medio maart ingehaald in SloveniĆ«.

Ook tijdens de reuzenslalom, die zaterdag werd gehouden, hadden de deelnemers last van een stormachtige wind.