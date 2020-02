Wielerzege Van der Breggen in Setmana Valenciana

Wielrenster Anna van der Breggen heeft in haar eerste koers van het seizoen meteen toegeslagen. De renster van Boels-Dolmans was de beste in de vierdaagse Spaanse rittenkoers Setmana Ciclista Valenciana.

Van der Breggen had de leiderstrui vrijdag veroverd na een solo van 30 kilometer in de tweede etappe, een bergrit over 126 kilometer tussen Agost en Finestrat.

De wereldkampioene van 2018 en olympisch kampioene van 2016 moest in de vierde en laatste etappe van Betxi naar Vila-Real over 140 kilometer nog wel hard werken om de eindzege veilig te stellen. Een vluchtgroepje nam in de bergrit een grote voorsprong en vormde een bedreiging voor de leiderstrui, maar Van der Breggen wist de zaken tijdig recht te zetten.

De Amerikaanse Leah Thomas won de slotetappe.