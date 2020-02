Wielrenner Evenepoel wint Ronde van de Algarve in stijl

Wielrenner Remco Evenepoel heeft ook zijn tweede etappekoers van dit jaar gewonnen. De 20-jarige Belg schreef de Ronde van de Algarve in stijl op zijn naam. Het toptalent van Deceuninck – Quick-Step was ook de beste in de afsluitende tijdrit over 20,3 kilometer door Lagoa.

Evenepoel, die vorig jaar in Alkmaar de Europese titel tijdrijden veroverde en bij de WK zilver pakte op dit onderdeel, won begin dit jaar al de Ronde van San Juan. De Belg bewees ook in de Algarve zijn klasse. Hij won bergop de tweede etappe en nam toen de gele leiderstrui over van zijn Nederlandse ploeggenoot Fabio Jakobsen, die in de sprint de eerste rit had gewonnen.

De Belg raffelde de tijdrit af in 24 minuten en 7 seconden. Evenepoel was daarmee 10 seconden sneller dan wereldkampioen Rohan Dennis. Bauke Mollema eindigde in het klassement op de achtste plaats, op 1.31 van de Belgische winnaar.