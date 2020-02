Basketballers Oranje spelen thuisduels in Almere

Het Nederlands basketbalteam (mannen) speelt de komende drie jaar al zijn thuiswedstrijden in het Topsportcentrum in Almere-Poort. Dat zijn er maximaal drie per jaar, zo maakte de Nederlandse Basketball Bond (NBB) bekend.

De zaal is geen onbekend terrein voor Orange Lions. In 2017 versloeg Nederland in deze zaal al topland Kroatië verrassend met 68-61. De Kroaten zijn maandagavond in Almere weer tegenstander van Nederland voor de tweede kwalificatiewedstrijd voor het EK dat volgend jaar in Duitsland, Italië, Georgië en Tsjechië wordt gehouden.

Nederland is de kwalificatiereeks goed begonnen. De ‘Orange Lions’ versloegen afgelopen vrijdag in Ankara het hoger aangeslagen Turkije met 65-72. Het vierde land in de groep is Zweden. De eerste drie landen plaatsen zich voor het EK.