De Nederlandse basketballers hebben hun tweede wedstrijd in de kwalificatiereeks voor het EK van 2021 verloren. In Almere was Kroatië met 69-59 te sterk.

Oranje liet het liggen in het laatste kwart, waarin het maar acht punten noteerde. De Kroaten stelden daar 22 punten tegenover.

Vorige week vrijdag waren de basketballers de kwalificatiecyclus nog begonnen met een verrassende zege op Turkije. In Ankara werd het 72-65.