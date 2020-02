Djokovic wint eerste duel sinds Australian Open met gemak

Novak Djokovic heeft op het ATP-toernooi van Dubai zijn eerste wedstrijd sinds de Australian Open met speels gemak gewonnen. De als eerste geplaatste Serviër, viervoudig kampioen in Dubai, ontdeed zich in precies een uur van de Tunesiër Malek Jaziri, die was toegelaten met een wildcard: 6-1 6-2.

De eerste vijf games gingen in rap tempo naar Djokovic, die een sterke indruk maakte. Jaziri redde vervolgens de eer en nam in de tweede set een 2-1-voorsprong. In de slotfase werd de nummer 260 van de wereld weer overklast voor Djokovic, die niet eens voluit hoefde te gaan en bij vlagen speelde met zijn opponent.

Vier jaar geleden stonden Djokovic en Jaziri ook tegenover elkaar in Dubai en ook toen werd het 6-1 6-2.

Voor Djokovic was het al zijn veertiende zege op een rij. Hij won zes partijen op de ATP Cup en vervolgens zeven op de Australian Open. De laatste nederlaag van de nummer 1 van de wereld dateert van november, op de ATP Finals in Londen.

Titelhouder Roger Federer ontbreekt in Dubai omdat hij een knie-operatie heeft ondergaan.