Naast Wories ook duo Danilova/Tsiba naar WK kunstrijden

Naast Niki Wories doen namens Nederland ook Daria Danilova en Michel Tsiba in maart mee aan de wereldkampioenschappen kunstrijden in Montréal in Canada. Het duo heeft het startbewijs te danken aan hun optreden afgelopen weekeinde tijdens de Challenge Cup in Den Haag.

De 17-jarige Danilova en de 22-jarige Tsiba moesten zaterdag in de korte kür nog de technische score van 27 punten halen, de eis van de internationale schaatsunie ISU voor deelname aan de WK. Aan de ISU-eis voor de vrije kür hadden ze eerder in het seizoen al voldaan. Het is voor het eerst in de historie dat Nederland een paar afvaardigt naar de WK kunstrijden.

De 23-jarige Wories nam al twee keer eerder deel aan de WK. Zij woont en traint al enkele jaren in Montréal. Wories eindigde afgelopen weekeinde op De Uithof in het internationale veld op de zevende plaats met een totaalscore van 156,20 punten. Daarmee behaalde ze haar zesde Nederlandse titel.