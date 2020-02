Zorgen over doorgaan Milaan-Sanremo vanwege virus

De organisatie van wielerklassieker Milaan-Sanremo kijkt met zorg naar de uitbraak van het coronavirus in Noord-Italië. De bijna 300 kilometer lange route van de eendaagse wedstrijd loopt deels door Lombardije. In deze regio zijn de afgelopen week vijf doden gevallen en zijn zeker tweehonderd mensen besmet met het virus.

De koers staat gepland voor zaterdag 21 maart. “Er is geen plan B voor Milaan-Sanremo”, zei Mauro Vegni tegen Italiaanse media. “Net als iedereen maken we ons zorgen over wat er gebeurt. Tegelijkertijd hopen we dat de situatie de komende tijd zal verbeteren en dat het aantal gevallen niet zal toenemen,” aldus Vegni.

Vegni is niet van plan de route van de wedstrijd te veranderen: “Het is niet zinvol om driekwart van de route af te snijden.” In het getroffen gebied is een aantal plaatsen van de buitenwereld afgesloten, om verdere verspreiding te voorkomen.

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma houdt de situatie nauwlettend in de gaten. “Wij volgen de richtlijnen van NOC*NSF”, zegt een woordvoerder. “Het is een beetje lastig om te zeggen waar het nu heen gaat. Nu wordt er nog gesproken over Milaan-Sanremo en in mindere mate de Tirreno. Maar straks staat de Giro al voor de deur. En als het virus overslaat naar Frankrijk, zal het vooral gaan over de Tour de France. We hebben er geen invloed op. We houden onze protocollen up-to-date en volgen ze.”