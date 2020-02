Badloe begint WK windsurfen beter dan Van Rijsselberghe

Windsurfer Kiran Badloe is het WK in het Australische Sorrento beter begonnen dan Dorian van Rijsselberghe en heeft meteen een voorsprong genomen in de strijd om het ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

Badloe, de titelverdediger, vergaarde in de eerste drie races een overwinning en twee tweede plaatsen. Hij bezet na de eerste dag de tweede plaats in de tussenstand. Van Rijsselberghe, de tweevoudig olympisch kampioen in de zogeheten RS:X-klasse, had een stroeve start. De geboren Texelaar eindigde achttiende in de eerste race en liet die volgen door een zege in de tweede en de vierde plaats in de derde race. Hij staat twaalfde in het klassement.

Badloe en Van Rijsselberghe hebben afgesproken dat degene die het beste presteert op dit WK, Nederland zal vertegenwoordigen in de RS:X-klasse op de Spelen van Tokio.