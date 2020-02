Bertens treft Chinese Zheng op tennistoernooi Doha

Kiki Bertens speelt in de derde ronde van het WTA-toernooi van Doha tegen de Chinese Zheng Saisai. De nummer 37 van de wereld was in twee sets te sterk voor de Russin Vera Zvonareva, die een wildcard had gekregen: 7-5 6-1.

Zheng (26) was in de eerste ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Tsjechische Marketa Vondrousova, de nummer 12 van de plaatsingslijst.

Bertens en Zheng speelden twee keer eerder tegen elkaar. In 2016 won Bertens in Miami in twee sets en vorig jaar had de mondiale nummer 6 op de WTA Elite Trophy drie sets nodig om de Chinese te verslaan.