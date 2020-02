Japan: te vroeg om te spreken over annuleren Olympische Spelen

De Japanse minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato heeft dinsdag gezegd dat het nog altijd te vroeg is om te praten over het annuleren van de Olympische Spelen vanwege het nieuwe coronavirus. De Spelen in Tokio moeten op 24 juli van dit jaar van start gaan.

Er rijzen vragen of de Spelen zouden moeten worden afgelast of worden verplaatst vanwege de uitbraak van het virus. Een kandidaat voor het burgemeesterschap in Londen had al gezegd dat de Engelse hoofdstad klaar was om de Spelen te ontvangen, mocht dat nodig zijn. Kato reageerde tijdens een persconferentie op vragen hierover.

John Coates, hoofd van de coördinatiecommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), verklaarde een week eerder dat hij vanuit de gezondheidsorganisatie WHO had vernomen dat er “geen reden was een noodplan te maken om de Spelen niet door te laten gaan of te verplaatsen”.