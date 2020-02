Verstappen drie keer in actie in tweede testweek Formule 1

Max Verstappen komt de komende testdagen van de Formule 1 drie keer in actie op het circuit van Barcelona. De Limburger stapt woensdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagmiddag in de RB16, de bolide waarin hij namens Red Bull Racing dit jaar een gooi wil doen naar de wereldtitel.

De 22-jarige coureur was tevreden over de verrichtingen vorige week tijdens de eerste testdriedaagse op het Circuit de Catalunya. Hij reed in totaal 254 rondjes. “We hebben veel ronden kunnen rijden en veel data kunnen verzamelen, dat is in deze fase het belangrijkste. Rondetijden zeggen op dit moment helemaal niets”, was de conclusie van Verstappen.

Na de drie komende testdagen is de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgelopen. De Formule 1-teams komen weer de baan op vrijdag 13 maart voor de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Australiƫ in Melbourne. De eerste race van 2020 is op 15 maart.