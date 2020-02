Waterpolosters verliezen ook in World League van Hongarije

Het is de Nederlandse waterpolosters niet gelukt hun tweede wedstrijd in de World League te winnen. In Szentes was Hongarije met 12-7 te sterk. Een maand geleden verloor Oranje ook al van Hongarije, toen op het EK in Boedapest. De strijd om een bronzen plak eindigde met 10-8 in Hongaars voordeel.

De ploeg van bondscoach Arno Havenga was de World League nog begonnen met een zege op Italiƫ. Oranje zou twee weken geleden aantreden tegen Frankrijk, maar dat duel werd afgelast omdat de reis van de Nederlandse speelsters tot tweemaal toe werd geannuleerd wegens de harde wind.

De waterpolosters spelen van 8 tot 15 maart in Italiƫ een olympisch kwalificatietoernooi, waar ze om de laatste twee tickets voor de Olympische Spelen in Tokio strijden.