Wizards verliezen van Bucks ondanks 55 punten van Beal

Basketballer Bradley Beal noteerde 55 punten voor de Washington Wizards in het NBA-duel met Milwaukee Bucks, maar die persoonlijke recordscore was niet voldoende om zijn ploeg aan de zege te helpen. De Bucks hadden weliswaar een verlenging nodig, maar wonnen toch met 137-134.

Topschutter aan de zijde van Milwaukee was Khris Middleton met 40 punten. Giannis Antetokounmpo maakte 22 punten en 14 rebounds. Voor de Bucks was het al de 49e zege van dit seizoen en de ploeg heeft de koppositie in de oostelijke divisie stevig in handen.

Joel Embiid was de grote man bij Philadephia 76ers, dat met 129-112 won van Atlanta Hawks. Embiid maakte 49 punten, een persoonlijke topscore. Hij pakte ook nog eens 14 rebounds. De ‘Sixers’ boekten hun dertiende thuiszege op rij; de ploeg staat vijfde in de oostelijke divisie.