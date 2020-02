WK tafeltennis in Zuid-Korea uitgesteld om coronavirus

Opnieuw is een groot mondiaal sportevenement geschrapt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De internationale tafeltennisbond ITTF heeft het wereldkampioenschap voor landenteams, dat voor eind maart stond gepland in de Zuid-Koreaanse stad Busan, uitgesteld. Het evenement wordt mogelijk verplaatst naar eind juni, meldde de ITTF.

Zuid-Korea is een van de landen waar het virus momenteel hard toeslaat. Er zijn inmiddels zeven doden geteld en bijna 900 besmettingen. “Gezien de onzekerheid en de veranderende situatie in Zuid-Korea vanwege de uitbraak van het virus in het hele land, is dit besluit genomen omwille van de gezondheid en veiligheid van spelers, officials en fans”, verklaarde de ITTF.

Nederland zou een mannen- en vrouwenteam afvaardigen naar Busan. De vrouwen waren geplaatst voor het hoofdtoernooi, de mannen zouden uitkomen in de tweede categorie.

Hoewel de Japanse regering dinsdag benadrukte dat annulering van de Olympische Spelen in Tokio nog niet aan de orde is, raakt het coronavirus ook daar de sport. De J.League, de hoogste voetbaldivisie in Japan, heeft zeven bekerwedstrijden die voor woensdag op het programma stonden, uitgesteld uit angst voor verdere besmetting. De voetbaldivisie overweegt zelfs alle duels tot en met half maart niet te laten spelen.

Sommige clubs hebben zelf maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Zo wordt toeschouwers gevraagd om mondkapjes te dragen en zijn er ontsmettingsmiddelen aanwezig in de stadions. Volgens persbureau Kyodo heeft de club Vissel Kobe de toeschouwers zelfs opgedragen niet te zingen in het stadion.