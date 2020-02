Zeilster Bouwmeester klimt naar tweede plek bij WK Laser Radial

Zeilster Marit Bouwmeester is bij het wereldkampioenschap in de klasse Laser Radial naar de tweede plaats geklommen in het klassement. De Friese olympisch kampioene won op de derde wedstrijddag de enige race in haar vloot die werd gevaren. Ze heeft alleen nog de Deense Anne-Marie Rindom boven zich.

Maxime Jonker behaalde haar eerste goede resultaat door derde te worden in de race van de andere vloot. In de tussenstand schoot ze er nog niet veel mee op; ze staat 50e.

Regen, een gebrek aan wind en onweersbuien hielden de zeilsters op dag drie lang aan de kant. Pas aan het eind van de middag konden de twee vloten alsnog uitrukken. “Ik had een hele goede race. De start ging goed en ik heb geleid van start tot finish”, liet Bouwmeester weten. “Ik ben blij om te zien dat de dingen die we geoefend hebben tijdens de trainingen er nu ook uitkomen. Dat is een heerlijk gevoel. Ook richting de Olympische Spelen.”